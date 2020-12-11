Газизов прокомментировал своё увольнение из «Спартака»

https://static.news.ru/photo/c28bed8a-3be3-11eb-9c05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что в какой-то момент между ним и руководством клуба возникли разногласия. Так он прокомментировал своё увольнение из клуба.

8 декабря «Спартак» принял решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Шамилем Газизовым. Решением совета директоров руководство «Спартаком» возложено на управляющего директора Евгения Мележикова.

Мы все двигаемся в одном направлении, но есть разница в частностях. На определённом этапе мне показалось, что разночтений быть не должно, — цитирует его Sport 24

Газизов добавил, что для него игра и футбол изначальны. И если есть разночтения с руководством клуба, то надо расходиться.

Кроме того, экс-директор рассказал, что с самого прихода в «Спартак» сидел на чемоданах, поскольку понимал, что это не на всю жизнь, и относился к профессии с пониманием. С ним был заключён менеджерский контракт на особых условиях. При этом он не стал озвучивать сумму компенсации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что экс-владелец футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал решение нынешнего руководства прекратить сотрудничество с генеральным директором Шамилем Газизовым.