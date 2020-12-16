Газизов прокомментировал слова Юрана о возрасте футболиста Урунова

Экс-гендиректор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал скандальное заявление главного тренера «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана касательно возраста полузащитника Остона Урунова.
Так, некоторое время назад Юран заявил, что Урунов якобы на 4-5 лет старше возраста по паспорту. При этом на официальном сайте «Спартака» значится, что Урунов родился 19 декабря 2000 года.
Слова Юрана про Урунова? Я на глупости не обращаю внимания. Дальше разговор вести даже смысла нет. Пусть это будет на его совести, — отметил Газизов, слова которого приводит БСТ.
Он также добавил, что «надо стараться говорить правду или проверенные факты».
Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом текущего года. В этом сезоне футболист вышел на поле в девяти матчах во всех турнирах, забил один гол и заработал две жёлтые карточки.
Ранее NEWS.ru писал, что Юран прокомментировал своё высказывание касательно ложного возраста Остона Урунова.
По его словам, такого мнения придерживаются многие. Так, наставник отметил, что у него есть знакомые в Узбекистане, которые «больше знают».