Газизов прокомментировал слова Юрана о возрасте футболиста Урунова

https://static.news.ru/photo/0e3681f8-3fba-11eb-bddc-fa163e074e61_660.jpg Шамиль Газизов Фото: ФК «Спартак-Москва»/vk.com

Экс-гендиректор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал скандальное заявление главного тренера «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана касательно возраста полузащитника Остона Урунова.

Так, некоторое время назад Юран заявил, что Урунов якобы на 4-5 лет старше возраста по паспорту. При этом на официальном сайте «Спартака» значится, что Урунов родился 19 декабря 2000 года.

Слова Юрана про Урунова? Я на глупости не обращаю внимания. Дальше разговор вести даже смысла нет. Пусть это будет на его совести, — отметил Газизов, слова которого приводит БСТ.

Он также добавил, что «надо стараться говорить правду или проверенные факты».

Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом текущего года. В этом сезоне футболист вышел на поле в девяти матчах во всех турнирах, забил один гол и заработал две жёлтые карточки.

Ранее NEWS.ru писал, что Юран прокомментировал своё высказывание касательно ложного возраста Остона Урунова.

По его словам, такого мнения придерживаются многие. Так, наставник отметил, что у него есть знакомые в Узбекистане, которые «больше знают».