Футбол

Гендиректор «Уфы» высказался о решении ФИФА относительно контрактов игроков

13:32, 13 апреля 2020 20
Фото: vk.com/ufafc

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал заявление Международной федерации футбола (ФИФА) о разрешении футболистам покидать команды по истечении контрактов 30 июня.

В мае могу примерно понять, что и как будет. Сейчас рано об этом говорить. Пока время есть подумать, — сказал Газизов корреспонденту NEWS.ru.

В «Уфе» летом заканчиваются контракты у девяти футболистов — это защитники Данил Круговой, Александр Пуцко, Денис Терентьев, Боян Йокич, Алексей Никитин, Александр Сухов и Павел Аликин, полузащитники Азер Алиев и Дмитрий Сысуев.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин хочет завершить сезон РПЛ командой в полном составе, ранее писал NEWS.ru.

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