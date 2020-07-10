Газизов официально принял руководство «Спартаком»

Футбольный клуб «Спартак» представил Шамиля Газизова на пост генерального директора команды.
Спортивный функционер отметил, что его приглашение является большим вызовом и мотивацией показать результат. По его словам, главные цели — титулы в России, регулярное участие в еврокубках, а также успешная бизнес-стратегия.
С 2012 года башкирский специалист руководил футбольным клубом «Уфа», где выстроил эффективную систему управления. В 2018-м уфимцы впервые приняли участие в розыгрыше еврокубка.
Контракт с Цорном расторгли 7 июля 2020 года. Причины такого решения неизвестны. Леонид Федун рассматривал возможность изменить его полномочия и перевести на должность спортивного директора.
33-летний Цорн был назначен генеральным директором «Спартака» в мае 2019 года. Совет директоров клуба в апреле прошлого года удовлетворил просьбы вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора клуба Сергея Родионова об освобождении от должностей по окончании нынешнего сезона.
Бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко считает, что Газизов вначале поймает «звездняк от такой должности, а потом польются помои в обязательном порядке». По его мнению работа в «Спартаке» и в «Уфе» — это две большие разницы, писал NEWS.ru.