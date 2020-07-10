Газизов официально принял руководство «Спартаком»

https://static.news.ru/photo/3f5c9e92-c293-11ea-bd27-fa163e074e61_660.jpg Шамиль Газизов Фото: ufafc/instagram.com

Футбольный клуб «Спартак» представил Шамиля Газизова на пост генерального директора команды.

Спортивный функционер отметил, что его приглашение является большим вызовом и мотивацией показать результат. По его словам, главные цели — титулы в России, регулярное участие в еврокубках, а также успешная бизнес-стратегия.

ÐÐ¾Ð±ÑÐ¾ Ð¿Ð¾Ð¶Ð°Ð»Ð¾Ð²Ð°ÑÑ, Ð¨Ð°Ð¼Ð¸Ð»Ñ ÐÐ°Ð¼Ð¸Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ñ! https://t.co/JCzHFyYgWM — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 10, 2020

С 2012 года башкирский специалист руководил футбольным клубом «Уфа», где выстроил эффективную систему управления. В 2018-м уфимцы впервые приняли участие в розыгрыше еврокубка.

Контракт с Цорном расторгли 7 июля 2020 года. Причины такого решения неизвестны. Леонид Федун рассматривал возможность изменить его полномочия и перевести на должность спортивного директора.

33-летний Цорн был назначен генеральным директором «Спартака» в мае 2019 года. Совет директоров клуба в апреле прошлого года удовлетворил просьбы вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора клуба Сергея Родионова об освобождении от должностей по окончании нынешнего сезона.

Бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко считает, что Газизов вначале поймает «звездняк от такой должности, а потом польются помои в обязательном порядке». По его мнению работа в «Спартаке» и в «Уфе» — это две большие разницы, писал NEWS.ru.