Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов стал одним из инициаторов расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 клубов и критически относится к противникам реформы.
Не хватит клубов для расширения? Так можем дойти и до сокращения РПЛ до пяти клубов, — цитирует Газизова пресс-служба «Уфы».
Он также отметил, что большинство клубов эту инициативу поддержали, поэтому теперь Российский футбольный союз (РФС) должен решить, с какого сезона будет проведена реформа.
Ранее общее собрание клубов РПЛ поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу до 18 команд, писал NEWS.ru.
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