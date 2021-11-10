Гаврилов назвал соперников сборной России по футболу мусором
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
16:24, 10 ноября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Бывший футболист сборной СССР Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матчей национальной команды в квалификации к чемпионату мира 2022 года против Кипра и Хорватии. Он отметил, что ему совершенно неинтересны игры сборной России, потому что она играет против «мусора». Его слова приводит «Чемпионат».
Я буду смотреть другие сборные. Но, думаю, что Кипр мы переиграем, а вот хорваты нас прибьют. Скорее всего, с минимальным счётом. По итогу: хорваты выйдут с первого места, а Россия будет играть в стыках, — сказал Гаврилов.
Он объяснил, что не хочет смотреть матчи национальной команды из-за слабого уровня соперников.
Я бы мог посмотреть, как наша сборная смотрелась бы на фоне Италии. Но наши играют с каким-то мусором. Зачем мне смотреть то, что неинтересно, — заключил он.
Сборная России 11 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с командой Кипра, а 14 ноября — в Сплите с Хорватией.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о ситуации с вакцинацией от COVID-19 в команде. Он назвал процент привитых на данный момент футболистов.