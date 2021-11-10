Гаврилов назвал соперников сборной России по футболу мусором

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В Казахстане возбуждено уголовное дело по факту хищения денег из местного футбольного клуба «Астана». Как информирует Telegram-канал «Мутко против», заявление об этом подал российский футбольный функционер Дмитрий Васильев, который сейчас входит в экспертный совет фонда — учредителя «Астаны».

Отмечается, что хищение денежных средств происходило в период с 2018 по 2021 год через составление фиктивных агентских контрактов. Подобные схемы были реализованы в процессе приобретения таких футболистов, как Валерий Чуперка,...