Гамула: футбол без болельщиков не лучший вариант

https://static.news.ru/photo/2b0239be-8889-11ea-8af4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный тренер футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула, ныне отвечающий за селекцию, убеждён, что игроки смогут показать хороший футбол после возобновления чемпионата, который был приостановлен из-за пандемии инфекции коронавируса.

Доигрывать сезон надо. Я думаю, если окончательно согласуют решение начать играть 21 июня, то ребята соберутся, например, с 15 числа, они все тренированные, а дополнительной мотивации, чтобы достойно показывать себя на поле, им не нужно. Все уже давно соскучились по футболу, — сказал Гамула корреспонденту NEWS.ru.

Кроме того, он отметил, что необходимо следить за эпидемиологической ситуацией. В случае если пандемия не прекратится, то необходимо играть без зрителей, несмотря на то что «футбол без болельщиков не лучший вариант».

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза (РФС) обсудило с клубами варианты возобновления сезона-2019/20. РПЛ предложила клубам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершить чемпионаты 2 августа. В одном из вариантов старт намечен на 21 июня, ранее писал NEWS.ru.