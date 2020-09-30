Гаджиев считает, что у «Краснодара» перед матчем с ПАОКом большие проблемы

https://static.news.ru/photo/82d10086-0303-11eb-828b-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Краснодар»/vk.com

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев оценил шансы на выход в Лигу чемпионов футбольного клуба «Краснодар». В среду российский коллектив сыграет ответный матч раунда плей-офф квалификации европейского турнира против греческого ПАОКа.

Я думаю, что у «Краснодара» чуть больше шансов на победу, чем у соперника, но очень важно, как клуб сыграет в обороне, потому что замечания по игре в защите весьма традиционные. Необходимо забивать — с этим у «быков» дела обстоят неплохо. Но у Мурада Мусаева есть некоторые проблемы с составом, что настораживает. Против Греции всегда тяжело играть на выезде в силу ярости болельщиков, но сейчас их не будет, что только сыграет нам на руку, — сказал Гаджиев корреспонденту NEWS.ru.

По мнению эксперта, ПАОК с первых минут будет активно прессинговать, «Краснодару» необходимо держаться в этот период. Он также отметил, что в домашней игре, в которой «чёрно-зелёные» одержали волевую победу со счётом 2:1, была некая доля везения.

В первом матче «Краснодар» мог и ещё забить, но в игре много зависит от разного рода случайностей. Да, повезло, что ПАОКу не удалось реализовать одиннадцатиметровый. Но и назначение пенальти — нелепость, — считает он.

Тем не менее нельзя отрицать разный уровень футбола. На данный момент европейские чемпионаты ушли далеко вперёд, на что обратил внимание Гаджиев.

Футбол развивается во всём мире высокими темпами, в отличие от России. Разрыв в уровне чемпионатов невероятно существенный. Наши клубы не конкуренты европейским, мы только разговариваем. Команды попусту тратят свой тот же финансовый ресурс. И пока у нас не улучшится эта составляющая, наша спортивная будет такая же, — заключил Гаджиев.

Ответный матч состоится 30 сентября в Салониках. Победитель противостояния попадёт в групповую стадию Лиги чемпионов. Напрямую в основной турнир по итогам национального чемпионата попали «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Локомотив» (Москва). Никогда прежде на групповой стадии Лиги чемпионов три клуба от России не выступали.

А вот советский голкипер Анзор Кавазашвили, напротив, считает, что «Краснодар» уступит в ответной игре против греческого ПАОКа на выезде, писал NEWS.ru.