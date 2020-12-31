Фёдор Смолов с внучкой Ельцина встретил Новый год на острове миллионеров

https://static.news.ru/photo/ebaf12f2-4c94-11eb-b348-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Смолов Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Фёдор Смолов похвалился снимками со встречи Нового года в компании внучки Ельцина Марии Юмашевой на острове Сен-Бартс в Карибском море.

Футболист и его возлюбленная отметили праздник в доме родителей девушки на этом острове.

Спортсмен опубликовал фото с Марией и её приятелями у ночного бассейна.

Instagram @smolovfedor_10

Люблю этих детей, — подписал фото Смолов, который и вправду выглядит в компании самым взрослым.

Прошлый Новый год Смолов и внучка Ельцина тоже встречали на острове Сен-Бартс, который называют «островом миллионеров» из-за большого количества голливудских звёзд, знаменитым спортсменов, певцов, магнатов, которые живут или отдыхают в райском уголке, пишет KP.RU.

Тогда в Сети впервые появился совместный снимок пары на курорте, после чего народ заговорил о свадьбе политика и внучки первого российского президента. Сен-Бартс даже назывался местом предстоящего бракосочетания, когда Марии Юмашевой исполнится 18 лет. Однако, брат девушки — Борис Ельцин-младший опроверг информацию о свадьбе, заявив, что семья ничего об этом не знает.

Ранее NEWS.ru сообщал, что испанская газета Marca опубликовала материал о новичке «Сельты» Фёдоре Смолове, который перешёл в аренду из московского «Локомотива». В статье рассказывается не только о спортивной карьере футболиста, но и о личной жизни Смолова.