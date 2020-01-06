https://static.news.ru/photo/d4718f16-3098-11ea-956f-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Кудряшов Фото: NEWS.ru

Главный тренер турецкого футбольного клуба «Антальяспор» Тамер Туна сообщил, что с российским защитником Фёдором Кудряшовым достигнута договорённость о подписании контракта.

Мы договорились об условиях контракта с Кудряшовым. Скорее всего, соглашение будет подписано сегодня, — цитирует Туна TRT Spor.

Последним клубом Кудряшова был «Сочи», за который он выступал с лета до декабря 2019.

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