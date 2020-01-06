Главный тренер турецкого футбольного клуба «Антальяспор» Тамер Туна сообщил, что с российским защитником Фёдором Кудряшовым достигнута договорённость о подписании контракта.
Мы договорились об условиях контракта с Кудряшовым. Скорее всего, соглашение будет подписано сегодня, — цитирует Туна TRT Spor.
Последним клубом Кудряшова был «Сочи», за который он выступал с лета до декабря 2019.
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