https://static.news.ru/photo/e4a3b93e-6f83-11ea-94db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniela Porcelli/SPP/Global Look Press

Чемпионат Англии по футболу среди женских команд во всех лигах, а также мужское первенство Англии в непрофессиональных лигах сезона-2019/20 досрочно завершены из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что Кубок Англии среди мужских и женских команд будет по возможности доигран, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (FA).

Ранее NEWS.ru писал, что Международная федерация футбола (FIFA) обяжет клубы продлить истекающие контракты с игроками и тренерами до конца нынешнего сезона.