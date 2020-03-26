Чемпионат Англии по футболу среди женских команд во всех лигах, а также мужское первенство Англии в непрофессиональных лигах сезона-2019/20 досрочно завершены из-за пандемии коронавируса.
Отмечается, что Кубок Англии среди мужских и женских команд будет по возможности доигран, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (FA).
Ранее NEWS.ru писал, что Международная федерация футбола (FIFA) обяжет клубы продлить истекающие контракты с игроками и тренерами до конца нынешнего сезона.
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