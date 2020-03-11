https://static.news.ru/photo/ba8773d4-63b7-11ea-859e-fa163e074e61_660.jpg Фото: svenskfotboll.se

Генеральный секретарь Шведского футбольного союза Хокан Шестранд рассказал о предстоящем товарищеском матче с Россией. По его словам, игра пройдёт при пустых трибунах из-за распространения коронавируса.

Фанатам, купившим билет на мероприятие, предоставят информацию о возможности возврата средств, передаёт Aftonbladet. Встреча должна пройти 28 марта.

Матч будет сыгран так, но без зрителей. Всем, кто приобрёл билеты, мы предоставим информацию о том, как вернуть свои деньги, — сказал он.

В Швеции зафиксировано 486 случаев инфицирования COVID-19. Один пациент умер.

Как писал NEWS.ru, вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 11 марта, во всём мире заболели более 119 тысяч человек, умерли 4284 человека, вылечились свыше 65 тысяч человек.

В России с начала распространения инфекции коронавирус был выявлен у 20 человек. В Москве COVID-19 заразились 8 человек, в Казани и Липецке — по 3, в Забайкальском крае, Тюменской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Белгороде и Калининграде — по 1 человеку.