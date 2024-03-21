Футбольный матч между сборными России и Сербии завершился разгромом Сборная России по футболу в Москве разгромила команду Сербии со счетом 4:0

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России Валерий Карпин

Российская футбольная сборная разгромила команду Сербии в товарищеской игре. Матч на «ВТБ Арене» в столице РФ завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Голы удалось забить Антону Миранчуку на 22-й минуте с пенальти, Максиму Осипенко (32), Алексею Миранчуку (55) и Ивану Сергееву (90+1). При этом на 88-й минуте был отменен результативный удар российского полузащитника Арсена Захаряна. На 21-й минуте судья удалил защитника сербов Милана Гаича, выступающего за ЦСКА (Москва).

В понедельник сборная России проведет еще одну товарищескую игру в рамках мартовского сбора. Встреча против команды Парагвая также состоится на «ВТБ Арене».

Ранее сообщалось, что перед матчем сборных России и Сербии по футболу объявили минуту молчания в память о комментаторе Василии Уткине. Спортивный журналист скончался 19 марта на 53-м году жизни. Перед товарищеской игрой болельщикам также показали видеоролик с нарезкой ярких комментариев Уткина.

Кроме того, певец Григорий Лепс исполнил композицию «Родина-мать», а Пелагея спела гимн России. Матч с Сербией стал для российской команды первым с ноября 2021 года против европейской сборной.