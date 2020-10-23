Футбольный клуб «Ювентус» вышел с карантина

https://static.news.ru/photo/9034d06a-154e-11eb-8c5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juventus/facebook.com

ФК «Ювентус» проинформировал о выходе с карантина, в котором находился 61 член клуба.

Об уходе «Ювентуса» на самоизоляцию стало известно 14 октября. Тогда был выявлен коронавирус у защитника Уэстона Маккенни. При этом за сутки до этого положительный тест на коронавирус получил нападающий Криштиану Роналду.

Ранее NEWS.ru писал, что возвращение на поле Роналду откладывается. Нападающий сдал второй тест на COVID-19 — и он вновь оказался положительным.

Согласно регламенту УЕФА, из-за болезни и карантина португалец не сможет помочь «Ювентусу» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» 28 октября.