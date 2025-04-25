Футбольный клуб Галицкого получит от Ozon круглую сумму РБК: ФК «Краснодар» получит от Ozon до 1,8 млрд рублей

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Футбольный клуб «Краснодар»

Футбольный клуб «Краснодар» получит до 1,8 млрд рублей за четыре года в рамках контракта с Ozon, пишет РБК. Соглашение стороны заключили до июня 2029 года, говорится в статье. Клуб Сергея Галицкого является единственным в РПЛ, который отдал название стадиона компании, не имеющей к нему никакого отношения.

Отмечается, что стоимость контракта составит до 450 млн рублей в год. Источник на рынке спортивного маркетинга уточнил, что с учетом брендирования арены и лидерских позиций ФК компания получила действительно выгодный пакет рекламных опций.

Журналисты подчеркнули, что владельцам клубов довольно часто присваивают названия арен. Так, ЛУКОЙЛ забрендировал домашний стадион «Спартака». Похожие отношения сложились у «Динамо» с ВТБ, у ЦСКА и ВЭБа, РЖД и «Локомотива». Во всех примерах арены носят названия корпорации. Стадион, где играет «Зенит», принадлежит Санкт-Петербургу, но находится в концессии у клуба и забрендирован «Газпромом». Компания является владельцем ФК.

Ранее в Госдуме нашли способ спасти футбольный клуб «Химки». Первый зампред комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что кризисная ситуация в ФК является тревожным сигналом для руководства РПЛ. Парламентарий предложил создать страховой механизм по аналогии с банковской системой.