Футбольный фанат погиб в Бразилии после финала Кубка Либертадорес

https://static.news.ru/photo/1a91b352-63c1-11eb-b1dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/g1.globo.com

Массовая драка футбольных фанатов произошла на юге бразильского города Сан-Паулу после финала главного клубного турнира Южной Америки Кубка Либертадорес.

Конфликт разгорелся между болельщиками клубов «Палмейрас» и «Коринтианс». Первые отмечали победу своей команды. По данным портала g1.globo, в столкновениях погиб фанат «Коринтианса», ещё одного человека госпитализировали с огнестрельным ранением. Полиция задержала 22 участника драки. В ходе досмотра у задержанных фанатов изъяли железные прутья, палки, фейерверки и петарды.

«Палмейрас» 30 января в финале Кубка Либертадорес одержал победу над «Сантосом» со счётом 1:0. Встреча проходила без зрителей на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Изначально решающий матч турнира должен был пройти 21 ноября 2021 года, но его перенесли из-за пандемии COVID-19.

Единственный гол на последних секундах игры забил Брено Энрике. В составе «Палмейраса» играл бывший форвард московского «Спартака» и донецкого «Шахтёра» Луис Адриано. Клуб из Сан-Паулу стал обладателем Кубка Либертадорес во второй раз в истории команды.

30 января в Марселе болельщики одноимённого футбольного клуба устроили акцию протеста возле тренировочной базы команды, писал NEWS.ru. Фанаты пытались прорваться на территорию объекта. Из-за беспорядков был отменён матч чемпионата Франции между «Марселем» и «Ренном».