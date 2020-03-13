https://static.news.ru/photo/9f9980ee-6515-11ea-b459-fa163e074e61_660.jpg Фото: everton/instagram.com

Футбольный клуб «Эвертон» всем персоналом объявил о самоизоляции после получения медицинской консультации.

Этот шаг был предпринят после того, как игрок первой команды сообщил о симптомах, соответствующих коронавирусу, — сообщается на официальном сайте английского коллектива.

Кроме того, руководство «Эвертона» приняло решение также обезопасить не только штаб клуба, но и все рабочие места, включая штаб-квартиру и магазины с атрибутикой.

Это второй английский клуб, который принял решение уйти на карантин. Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер английского футбольного клуба «Арсенал» Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус. На карантин вынужденно отправились все игроки клуба и тренеры.