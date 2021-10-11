Футбольный эксперт оценил шансы российской сборной в матче со Словенией

Сборная Словении по футболу показывает не лучшую игру на отборочных этапах ЧМ-2022. Однако сейчас состав российской сборной один из «если не сказать худших за последние 30 лет», заявил в интервью «360» футбольный эксперт Андрей Малосолов.

В этом отборочном цикле Словения, мягко говоря, не блистает, но надо понимать, что и состав сборной России, наверное, один из самых средних, если не сказать худших за последние 30 лет, — заявил он.

Он подчеркнул, что игра российских спортсменов выглядит безликой и вызывает массу вопросов, однако везение пока на стороне сборной России. Команда под предводительством Валерия Карпина сыграла уже четыре матча, одержав три победы и одну ничью, однако для выхода из группы россиянам нужна только победа, пояснил Малосолов.

В каждом матче нужно побеждать, чтобы сохранить второе место или даже выйти на первое место, выйти напрямую на чемпионат мира в Катаре. Задача ставится именно такая, — резюмировал футбольный эксперт.

Ранее Андрей Малосолов предсказал сборной России сложный матч со Словакией из-за отсутствия в составе Дзюбы и Фернандеса, однако российской команде удалось победить со счётом 1:0.