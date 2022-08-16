Футбольный эксперт оценил эффективность тренировок «Локомотива» Футбольный эксперт Ловчев: закрытие игроков в Баковке поможет им на 20 минут

Фото: vk.com/fclokomotiv

Из-за провального старта в чемпионате России футболисты «Локомотива» проведут следующую неделю на базе в подмосковной Баковке, считает футбольный эксперт из Звенигорода Евгений Ловчев. По его мнению, такой метод не слишком эффективен, так как это поможет им только «минут на 20» в следующем матче, а на первый план выйдет мастерство игроков, пишет «Подмосковье Сегодня».

Заезд на базу с командой — это частая мера в таких случаях. <...> Но такие решения выглядят какими-то советскими. Закрытие игроков «Локомотива» на базе поможет им минут на 20 в следующем матче. Потом все равно на первый план выйдет мастерство футболистов, — отметил Ловчев.

Он подчеркнул, что нынешние проблемы клуба связаны с его руководством. Он убежден, что «Локомотивом» управляют люди, которые ничего не понимают в футболе и раз в полгода меняют тренеров. По словам эксперта, у команды был «футбольный дух, который сейчас начал уходить».

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