https://static.news.ru/photo/76067eca-637c-11ea-9570-fa163e074e61_660.jpg Фото: pfc-cska.com

Футбольный клуб ЦСКА приостановил продажу билетов на ближайшие домашние матчи чемпионата России, которые пройдут 15 марта с «Уфой» и 22 марта с «Зенитом».

Уважаемые болельщики! Продажа билетов на домашние матчи ПФК ЦСКА с «Уфой» и «Зенитом» временно приостановлена, — сообщается на официальном сайте столичного коллектива.

Кроме того, пресс-служба отметила, что на данный момент руководство ждёт решения от Российской футбольного союза и Российской премьер-лиги по дальнейшей реализации билетной программы.

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запрете проведения в городе мероприятий, в том числе и спортивных, с численностью участников выше пяти тысяч человек до 10 апреля. Это связано с распространением инфекции коронавируса.

За два месяца эпидемии в мире коронавирусом заразились более 114 тысяч человек. Скончались более 4 тысяч, выздоровели более 64 тысяч заразившихся. Жертвами вируса чаще становятся люди старше 50 лет.

Клуб Континентальной хоккейной лиги ЦСКА (Москва) приостановил продажу билетов на второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, ранее писал NEWS.ru.