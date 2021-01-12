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Футбол

Футбольный агент рассказал о деталях возвращения Промеса в «Спартак»

17:11, 12 января 2021 19
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный агент Алексей Сафонов рассказал о реальности возвращения нидерландского полузащитника Квинси Промеса в футбольный клуб «Спартак».

Там есть свои нюансы. Если против Промеса будет возбуждено уголовное дело из-за всем известной истории, то он не сможет играть в Нидерландах, — цитирует Сафонова «Советский спорт».

По его словам, футбол — это бизнес и переход из «Аякса» в столичный коллектив не станет для игрока шагом назад.

Его же в Англию не зовут, чтобы он делал шаг вперёд, — заключил он.

Хавбек выступал за «красно-белых» с 2014 по 2018 год. В составе российского клуба форвард стал лучшим бомбардиром среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах.

Другой нидерландский опорный полузащитник Йоррит Хендрикс продолжит карьеру в московском «Спартаке». Контракт с хавбеком заключён на 3,5 года. Покупка обошлась в €500 тысяч, писал NEWS.ru.

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