Футбольный агент рассказал о деталях возвращения Промеса в «Спартак»

https://static.news.ru/photo/f768075c-54e1-11eb-a353-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный агент Алексей Сафонов рассказал о реальности возвращения нидерландского полузащитника Квинси Промеса в футбольный клуб «Спартак».

Там есть свои нюансы. Если против Промеса будет возбуждено уголовное дело из-за всем известной истории, то он не сможет играть в Нидерландах, — цитирует Сафонова «Советский спорт».

По его словам, футбол — это бизнес и переход из «Аякса» в столичный коллектив не станет для игрока шагом назад.

Его же в Англию не зовут, чтобы он делал шаг вперёд, — заключил он.

Хавбек выступал за «красно-белых» с 2014 по 2018 год. В составе российского клуба форвард стал лучшим бомбардиром среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах.

Другой нидерландский опорный полузащитник Йоррит Хендрикс продолжит карьеру в московском «Спартаке». Контракт с хавбеком заключён на 3,5 года. Покупка обошлась в €500 тысяч, писал NEWS.ru.