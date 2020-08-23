Футбольные фанаты напали на полицейских в Париже

https://static.news.ru/photo/542afee4-e580-11ea-a1a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: https://news.ru/football/tysyachi-policejskih-budut-mobilizovany-na-vremya-matcha-pszh-bavariya/

Власти Парижа сообщили о нападении футбольных хулиганов на полицию у стадиона «Парк де Пренс». На нём транслировался финальный матч Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Баварией».

Футбольные фанаты начали забрасывать сотрудников правоохранительных органов камнями и файерами. Спустя некоторое время в ход пошли бутылки с зажигательной смесью. В ответ на это полицейские применили слезоточивые гранаты. На данный момент все подходы к стадиону находятся под контролем полиции.

Трансляцию матча проводят на двух больших экранах, которые установлены снаружи стадиона. Посмотреть футбол пришли около пяти тысяч болельщиков. Охрана пропускала их в соответствии с ограничениями по коронавирусу.

Также фанаты смогут собраться на Елисейских полях после матча. Специально для этого было перекрыто движение, пишет ТАСС.

Как сообщал NEWS.ru, в Париже на время футбольного матча финала Лиги чемпионов между французским «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и немецкой «Баварией» будут мобилизованы три тысячи полицейских.