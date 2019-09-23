https://static.news.ru/photo/c4001946-dead-11e9-905a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roland Weihrauch/Global Look Press

Ряд клубов Английской премьер-лиги тесно работали с турфирмой Thomas Cook, сообщившей о своей ликвидации. Партнёры организовывали продажу билетов на выездные матчи. Из-за банкротства компании многие фанаты беспокоятся за судьбу приобретённых абонементов.

Сейчас команды готовят план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Ближайшие выезды запланированы на конец сентября — начало октября текущего года. Среди клиентов Thomas Cook гранды британского футбола: «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и некоторые другие, передаёт BBC .

С турфирмой работала и Национальная футбольная лига (США). НФЛ забронировала билеты на выездные матчи в Лондоне некоторых клубов: «Чикаго Беарз», «Лос-Анджелес Рэмс» и «Джэксонвилл Джагуарс».

Одна из старейших туристических компаний в мире, британская Thomas Cook объявила о начале процедуры ликвидации 23 сентября 2019 года. Это произошло из-за крупных финансовых задолженностей и невозможности акционеров прийти к соглашению о будущем предприятия, основанного в 1841 году.

Ранее News.ru сообщал, что несколько сотен клиентов британской туристической компании Thomas Cook, объявившей о своей ликвидации, не собираются прерывать отдых на Сицилии. В гостиницах острова сейчас проводят отпуск свыше 200 клиентов фирмы.