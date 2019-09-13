Футбольные агенты на переходах своих клиентов в летнее трансферное окно заработали свыше $500 млн. Летом состоялось 8746 трансферов, которые оценивались в сумму не менее чем $1 млн.
Как пишет Calciomercato, на трансферах агенты заработали $529,3 млн. Сообщается, что 76% расходов пришлось на клубы пяти ведущих европейских чемпионатов — Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.
За летний период 2018 года агенты заработали на $37,12 млн меньше, доходы составили $492,18 млн.
Ранее экономисты объяснили трансферный рекорд в Российской премьер-лиге (РПЛ), писал News.ru.