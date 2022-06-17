Футбольное «Динамо» возглавил сербский тренер Футбольное «Динамо» возглавил сербский тренер Славиша Йоканович

Фото: Craig Mercer/Global Look Press

Славиша Йоканович

Сербский тренер Славиша Йоканович возглавил московское «Динамо», сообщается на сайте «бело-голубых». Контракт с тренером заключен сроком на один сезон, однако в соглашении есть пункт об автоматической пролонгации в случае достижения командой определенных результатов.

Наш клуб заключил с 53-летним сербским специалистом контракт на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25 соответственно. <...> Добро дошао, Славиша! Успехов и побед вместе с ФК «Динамо» Москва! — гласит официальное заявление клуба.

В «Динамо» также подчеркнули, что обо всех изменениях в тренерском и административном штабе команды сообщат позднее. Йоканович должен начать работу с командой 21 июня.

53-летний серб до прихода в «Динамо» тренировал английский «Шеффилд Юнайтед». В Англии он также работал с «Фулхэмом» и «Уотфордом». Кроме того, Йоканович возглавлял болгарский «Левски», израильский «Маккаби» и испанский «Эруклес».

Ранее немец Сандро Шварц объявил об уходе из «Динамо». Это произошло 29 мая после поражения бело-голубых от московского «Спартака» в финале Кубка России.