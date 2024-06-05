На ПМЭФ продают футболку с автографом легенды футбола Футболку с автографом Месси продают на ПМЭФ за 700 тысяч рублей

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лионель Месси

На Петербургском международном экономическом форуме продают футболку сборной Аргентины с автографом нападающего Лионеля Месси, передает корреспондент NEWS.ru. Экспонат выставлен на стенде Stargift, его можно приобрести за 700 тысяч рублей.

Кроме того, на стенде представлены шахматы российского дизайнера Тараса Желтышева стоимостью 1,1 млн рублей, кеды лидера группы «Кино» Виктора Цоя, разрисованные им вручную, фото Юрия Гагарина с его автографом, а также снимок президента России Владимира Путина и экс-главы США Дональда Трампа с их автографами. Самым дорогим экспонатом является письмо Сергея Королева о запуске первого спутника, написанное от руки, его цена — 75 млн рублей.

Также в среду, 5 июня, гигантский стенд в виде панно, созданного из тысяч живых роз, установленный на ПМЭФ, попал на видео. На нем изображена семья с маленькой девочкой, срывающая кукурузу со стебля. Стену из живых цветов изготовили по заказу компании «Уралкалий». Для ее создания использовали розы разных цветов.

Кроме того, на форуме представлены необычные стенды других компаний. Среди них банк ВТБ, Альфа-Банк, ВЭБ.РФ, авиакомпания «Аэрофлот» и многие другие. Организации занимались подготовкой инсталляций на протяжении долгих месяцев, между ними проходит негласное соревнование для привлечения внимания потенциальных партнеров.