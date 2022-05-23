«Надеюсь, мы ещё подвигаемся»: Оздоев трогательно попрощался с Дзюбой Футболист «Зенита» Оздоев заявил, что с уходом Дзюбы из «Зенита» команда потеряла лидера

Артема Дзюба / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев заявил, что с уходом Артёма Дзюбы из «Зенита» команда потеряла лидера. Ранее форвард объявил о прекращении сотрудничества с санкт-петербургским клубом. Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года.

С твоим уходом команда потеряла дух, смех, а самое главное — лидера. Это огромная потеря, которую не восполнишь просто так. Когда уходят лучшие — это очень тяжело осознавать. Надеюсь, мы ещё подвигаемся в одной команде, — написал Оздоев в одной из социальный сетей.

В составе «Зенита» Дзюба стал четырёхкратным чемпионом России, взял два Кубка и четыре Суперкубка страны. В нынешнем сезоне форвард провёл за команду 28 матчей в Российской премьер-лиге, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что нападающий Артём Дзюба может продолжить карьеру в Главной лиге футбола в США (MLS).