Футболисты «Зенита» поздравили Семака с двойным праздником

https://static.news.ru/photo/57eeb9c6-bf01-11ea-b6b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак показал видео из раздевалки команды после победы над «Краснодаром» (4:2). Футболисты петербургской команды поздравили наставника с рождением внучки. 44-летний специалист в течение одного дня стал дедушкой и чемпионом России.

Двойное счастье! Моя дочь, Семак Майя Сергеевна, подарила мне внучку! Наша команда подарила нам всем второе чемпионство! — написал Семак в своём инстаграме, прикрепив видео из раздевалки, — написал на своей странице в Instagram Семак.

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал семикратным чемпионом России по футболу. Голы в чемпионском матче забили Сердар Азмун (дубль), Артём Дзюба и Алексей Сутормин.