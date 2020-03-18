https://static.news.ru/photo/ab69ade2-6923-11ea-ba73-fa163e074e61_660.jpg Фото: ufafc/vk.com

Футбольный клуб «Уфа» уходит в отпуск с 18 марта из-за паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ) в связи с распространением коронавируса.

На протяжении 14 дней футболисты нашей команды будут поддерживать физическую форму индивидуально, — говорится в сообщении пресс-службы «Уфы».

Футболисты команды возобновят тренировочный процесс 2 апреля.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.

Также сообщалось, что футбольный клуб «Оренбург» уйдёт в отпуск до 23 марта из-за паузы в РПЛ.