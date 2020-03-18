Футболисты тульского «Арсенала» после приостановки сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) будут находиться в отпуске до 1 апреля.
Все футболисты команды получили план индивидуальных занятий.
Легионеры находятся в России, тестирования нет. Сегодня в клубе главный врач Александр Резепов прочитал лекцию о профилактике коронавируса, — рассказали в пресс-службе клуба, которую
цитируетТАСС.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники