Фото: PFC Arsenal Tula/facebook.com

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артем Дзюба посоветовал фильм, который своевременно посмотреть во время распространения коронавируса в мире.

Футболист выложил постер фильма «Заражение» в сторис на своей странице в Instagram. Очень актуально! Советую посмотреть всем, — подписал публикацию Дзюба. Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных...