https://static.news.ru/photo/676af096-6c58-11ea-b43d-fa163e074e61_660.jpg Фото: http://fc-tambov.ru/

Игроки футбольного клуба «Тамбов» находятся в отпуске в связи с приостановкой Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за коронавируса.

Тренировки должны начаться с 1 апреля. Раньше проверок на коронавирус точно никаких не будет, а потом посмотрим, что скажут врачи. Пока у нас всё спокойно, заболевших нет, — приводит слова генерального директора «Тамбова» Ольги Коноваловой ТАСС.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.

Также сообщалось, что футбольный клуб «Оренбург» уйдёт в отпуск до 23 марта из-за паузы в РПЛ.