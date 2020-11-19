Футболисты «Тамбова» собрались бойкотировать матч со «Спартаком»

https://static.news.ru/photo/df605bf6-2a56-11eb-a88f-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fctambov68

Футболисты «Тамбова» могут не выйти на матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» из-за задержек в выплате зарплаты.

Спортивный директор клуба Павел Худяков рассказал об этом РБК. По его словам, футболисты «настроены решительно».

Хотели не выходить уже на субботний матч против «Краснодара», однако удалось их убедить сыграть эту встречу и игру следующего тура с «Уфой», — сообщил функционер.

Худяков подчеркнул, что относится к требованиями спортсменов с пониманием. Он отметил, что у всех футболистов есть семьи и финансовые обязательства. Спортивный директор добавил, что игрокам не выплатили заработную плату за сентябрь и октябрь.

«Тамбов» после 14 сыгранных матчей имеет в активе 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Матч со «Спартаком» должен пройти в Москве 5 декабря.

Ранее NEWS.ru писал, что общая сумма долгов «Тамбова» достигла 360 млн рублей. Среди прочего, клуб не выплатил компенсацию за досрочное расторжение контракта Данилу Кленкину.