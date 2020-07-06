Футболисты «Тамбова» получили двойные премиальные за победу над «Спартаком»

https://static.news.ru/photo/9b84d49c-bf7c-11ea-b498-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб "Тамбов"/vk.com

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков рассказал, что игроки команды получили двойные премиальные за победу над московским «Спартаком» в гостевом матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Я в раздевалку не смог зайти после матча. Пришлось звонить и объявить команде двойные премиальные по телефону. Попросил через тренера передать объявление, потому что они это заслужили своей игрой, — цитируют Худякова РИА Новости.

Он отметил, что двойные премиальные выплачиваются команде впервые в сезоне. Худяков уверен, что футболисты заслужили такой подарок своей игрой.

NEWS.ru сообщал, что в матчах 26-го тура РПЛ тульский «Арсенал» обыграл московское «Динамо» со счётом 1:0, самарский футбольный клуб «Крылья Советов» сыграл вничью с «Ростовом», «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи», «Тамбов» обыграл московский «Спартак» со счётом 3:2, ЦСКА разгромил «Ахмат» со счётом 4:0, «Уфа» на домашнем поле сыграла вничью с екатеринбургским «Уралом», «Рубин» обыграл «Оренбург» со счётом 1:0, а петербургский «Зенит» обыграл в гостях «Краснодар» со счётом 4:2 и стал шестикратным чемпионом России.