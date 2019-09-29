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Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия после очередного поражения в чемпионате России пошёл общаться с болельщиками. Вместе с ним к фанатским трибунам стадиона «Открытие Арена» отправились полузащитники Аяз Гулиев и Резиуан Мирзов.

#СпартакОренбург Джикия, Гулиев и Мирзов пошли общаться с болельщиками pic.twitter.com/RQuHDiNMmV — СЭ Спартак (@spartak_se) September 29, 2019

Поражение стало четвёртым подряд для «красно-белых» в РПЛ. Такой же результат команда последний раз показывала на стыке сезонов 2009-го и 2011 годов, когда тренером был Валерий Карпин. Худший результат москвичи показали в 2004 году, проиграв шесть матчей подряд под руководством Невио Скалы.

Ранее News.ru писал, что «Спартак» уступил «Оренбургу» со счётом 1:2 в матче 11-го тура РПЛ. Болельщики московского футбольного клуба во время матча призывали главного тренера команды Олега Кононова покинуть клуб. В его адрес они скандировали кричалку нецензурного содержания.