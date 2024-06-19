Футболисты сборной Украины выгнали тренера из раздевалки после поражения Goal: футболисты Украины после поражения на Евро выгнали тренера из раздевалки

Фото: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov/Global Look Press

Сергей Ребров

После поражения от Румынии футболисты украинской сборной попросили основного тренера команды Сергея Реброва уйти из раздевалки, сообщил портал Goal. Команда Украины потерпела поражение в открытии турнира со счетом 0:3. Ворота украинской сборной поразили Денис Дрэгуш, Рэзван Марин и Николае Станчу.

После разгрома в первом матче группового этапа Евро-2024 игроки решили провести разговор между собой. Украина после первого тура оказалась на последнем месте в группе Е. Выше располагаются Бельгия, которая также пока имеет 0 очков, а также Словакия и Румыния, заработавшие по 3 очка.

Ранее болельщики из Румынии решили «потроллить» организаторов Евро-2024 и его участников. Фанаты пришли на матч с Украиной с флагом ДНР и вывесили его в своем секторе, потому что в УЕФА запретили российский флаг.

До этого сербские болельщики отличились во время матча с Англией 16 июня в Гельзенкирхене. Они принесли на стадион российские флаги, несмотря на официальный запрет. Флаги России и Сербии были хорошо видны на трансляции игры. Примечательно, что российские триколоры уже были замечены на трибунах 14 июня во время игры между Германией и Шотландией.