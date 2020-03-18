https://static.news.ru/photo/f67d4ba2-6939-11ea-bbab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elmar Kremser/SVEN SIMON/Global Look Press

Игроки сборной Германии по футболу пожертвовали €2,5 миллиона на борьбу с распространением коронавируса.

Футболисты просят болельщиков присоединиться и сделать пожертвования для предотвращения пандемии, сообщает Goal.com. Вратарь немецкой команды Мануэль Нойер подчеркнул, что в это непростое время все должны помогать друг другу.

Мы все понимаем, что находимся в абсолютно исключительной ситуации. Мы все должны осознавать свою ответственность и проявлять солидарность, — добавил защитник Джошуа Киммих.

Также Международная федерация футбола (ФИФА) пожертвовала $10 миллионов в фонд солидарности для помощи в борьбе с пандемией коронавируса, который был создан Организацией Объединённых Наций (ООН) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Ранее ФИФА приняла решение перенести клубный чемпионат мира, который должен был пройти с 17 июня по 4 июля 2021 года в Китае.