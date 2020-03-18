https://static.news.ru/photo/2746edbe-6936-11ea-a2d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: FC Rubin / ФК «Рубин»/facebook.com

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий рассказал, чем займётся команда во время паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ) в связи с распространением коронавируса.

Мы возьмём пятидневную паузу в тренировочном процессе. У всех игроков будут индивидуальные программы, которые они должны будут выполнять. Также в ближайшие дни вся команда, включая персонал, сдадут тест на коронавирус, — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

Тренер подчеркнул, что выходные дни он проведёт на карантине, чтобы обезопасить не только себя, но и всех окружающих.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.

Также сообщалось, что футбольный клуб «Оренбург» уйдёт в отпуск до 23 марта из-за паузы в РПЛ.