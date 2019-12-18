https://static.news.ru/photo/50781bb8-2241-11ea-9df2-fa163e074e61_660.jpg Валерий Карпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футболисты футбольного клуба «Ростов» посвятили видео главному тренеру команды Валерию Карпину в честь двухлетия работы в клубе.

Следите за собой, у вас уже такой возраст, нужно следить, чтобы не умерли рядом с полем. А то потом будем плакать все вместе, — сказал полузащитник Ивелин Попов.

19 декабря ровно два года с того момента, как Валерий Карпин был назначен главным тренером нашего клуба



По этому случаю игроки «Ростова» записали ролики для Георгича.



Ивелин Попов наконец получил шанс отдать должок за поздравление к своему дню рождения #ФКРостов #Карпин pic.twitter.com/2CNRkzAma0 — Football Club Rostov (@rostovfc) December 19, 2019

Футболисты также пожелали Карпину возглавлять «Ростов» ещё минимум 10 лет.

Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. Контракт рассчитан на 2,5 года.

Ранее Карпин рассказал, что станет отцом в пятый раз, писал NEWS.ru.