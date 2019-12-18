Валерий Карпин Валерий Карпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футболисты футбольного клуба «Ростов» посвятили видео главному тренеру команды Валерию Карпину в честь двухлетия работы в клубе.

Следите за собой, у вас уже такой возраст, нужно следить, чтобы не умерли рядом с полем. А то потом будем плакать все вместе, — сказал полузащитник Ивелин Попов.

Футболисты также пожелали Карпину возглавлять «Ростов» ещё минимум 10 лет.

Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. Контракт рассчитан на 2,5 года.

Ранее Карпин рассказал, что станет отцом в пятый раз, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях