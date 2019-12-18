Футболисты футбольного клуба «Ростов» посвятили видео главному тренеру команды Валерию Карпину в честь двухлетия работы в клубе.
Следите за собой, у вас уже такой возраст, нужно следить, чтобы не умерли рядом с полем. А то потом будем плакать все вместе, — сказал полузащитник Ивелин Попов.
19 декабря ровно два года с того момента, как Валерий Карпин был назначен главным тренером нашего клуба— Football Club Rostov (@rostovfc)
По этому случаю игроки «Ростова» записали ролики для Георгича.
Ивелин Попов наконец получил шанс отдать должок за поздравление к своему дню рождения
#ФКРостов #Карпин pic.twitter.com/2CNRkzAma0 December 19, 2019
Футболисты также пожелали Карпину возглавлять «Ростов» ещё минимум 10 лет.
Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. Контракт рассчитан на 2,5 года.
Ранее Карпин рассказал, что станет отцом в пятый раз, писал NEWS.ru.
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