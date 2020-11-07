Футболисты «Реала» Азар и Каземиро заболели коронавирусом

Мадридский футбольный клуб «Реал» проинформировал о двух случаях заражения коронавирусом в команде — речь идёт о полузащитниках Эдене Азаре и Каземиро.
При этом тесты остальных игроков, а также тренерского штаба и сотрудников клуба показали отрицательный результат. Тестирование проводилось 6 ноября.
8 ноября «Реал» должен встретиться с «Валенсией» в 9-м туре Ла Лиги.
Ранее NEWS.ru писал, что пять футболистов загребского «Динамо» заразились коронавирусом после матча Лиги Европы с ЦСКА.
Общее число заражённых футболистов «Динамо» достигло девяти.