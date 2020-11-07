Футболисты «Реала» Азар и Каземиро заболели коронавирусом

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Московский «Спартак» объявил состав команды на выездной матч 14-го тура против «Урала». В заявку включён вратарь Александр Селихов.

В последний раз он выходил на поле в составе «красно-белых» в апреле 2019 года, когда в столичном дерби с ЦСКА его команда уступила 0:2. Он тогда получил травму и был...