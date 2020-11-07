16+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

Футболисты «Реала» Азар и Каземиро заболели коронавирусом

14:25, 07 ноября 2020 12
Эден Азар Эден Азар Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мадридский футбольный клуб «Реал» проинформировал о двух случаях заражения коронавирусом в команде — речь идёт о полузащитниках Эдене Азаре и Каземиро.

При этом тесты остальных игроков, а также тренерского штаба и сотрудников клуба показали отрицательный результат. Тестирование проводилось 6 ноября.

8 ноября «Реал» должен встретиться с «Валенсией» в 9-м туре Ла Лиги.

Ранее NEWS.ru писал, что пять футболистов загребского «Динамо» заразились коронавирусом после матча Лиги Европы с ЦСКА.

Общее число заражённых футболистов «Динамо» достигло девяти.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео