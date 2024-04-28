Футболисты ПСЖ в 12-й раз завоевали титул чемпиона Франции

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» досрочно стал победителем чемпионата Франции по футболу после того, как «Монако» на выезде со счетом 2:3 уступил «Лиону». ПСЖ набрал 70 очков, клуб «Монако» идет вторым в турнирной таблице (58 очков), и он уже математически не сумеет догнать лидера.

Парижский клуб в третий раз подряд стал чемпионом страны. Теперь он является 12-кратным чемпионом Франции. Ранее клуб завоевывал титул в 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 и 2023 годах. Это рекорд среди всех французских клубов, «Сент-Этьен» и «Марсель» брали 10 и 9 чемпионских титулов соответственно.

Еще не время подводить итоги сезона, далекого от завершения для ПСЖ, пишет французская Le Monde. Клуб все еще способен добиться требла в случае победы в Лиге чемпионов, где ПСЖ встретится с дортмундской «Боруссией» в полуфинале.

Выиграть чемпионат — это фантастика, но победа в Первой лиге в двенадцатый раз — еще более особенная для всех тех, кто связан с «Пари Сен-Жермен», — заявил Figaro президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи.

Он поздравил с победой игроков, тренера Луиса Энрике и его команду, а также болельщиков. Нассер Аль-Хелаифи пообещал, что клуб продолжит усердно работать, матч за матчем, до последнего момента сезона.

Все российские футбольные сборные продолжают играть, несмотря на изоляцию, что подчеркивает эффективность работы РФС, заявлял ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. По его оценке, количество товарищеских матчей сейчас можно назвать достаточным.