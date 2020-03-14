https://static.news.ru/photo/d6282ace-66b5-11ea-8056-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК ТАМБОВ/youtube.com

Матч 22-го тура молодёжного первенства России между «Тамбовом» и самарскими «Крыльями Советов» был прерван из-за драки футболистов.

Встреча была остановлена на 82-й минуте при счёте 1:1, когда футболисты устроили потасовку. В итоге самарской команде присудили техническое поражение со счётом 0:3.

По ходу игры четыре игрока «Крыльев Советов» получили красные карточки, у «Тамбова» был удалён один игрок.