https://static.news.ru/photo/d6282ace-66b5-11ea-8056-fa163e074e61_660.jpgФото: ФК ТАМБОВ/youtube.com
Матч 22-го тура молодёжного первенства России между «Тамбовом» и самарскими «Крыльями Советов» был прерван из-за драки футболистов.
Встреча была остановлена на 82-й минуте при счёте 1:1, когда футболисты устроили потасовку. В итоге самарской команде присудили техническое поражение со счётом 0:3.
По ходу игры четыре игрока «Крыльев Советов» получили красные карточки, у «Тамбова» был удалён один игрок.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что действия фанатов «Зенита» привели к остановке футбольного матча. Болельщики оголили свои торсы после гола игрока «сине-бело-голубых». Фанаты «Ахмата» возмутились такими действиями и начали потасовку. Последние побежали к гостевой трибуне. Главный арбитр остановил игру. Однако инцидент был быстро исчерпан, как только фанаты «Зенита» надели футболки.