Фото: ФК ТАМБОВ/youtube.com

Матч 22-го тура молодёжного первенства России между «Тамбовом» и самарскими «Крыльями Советов» был прерван из-за драки футболистов.

Встреча была остановлена на 82-й минуте при счёте 1:1, когда футболисты устроили потасовку. В итоге самарской команде присудили техническое поражение со счётом 0:3.

По ходу игры четыре игрока «Крыльев Советов» получили красные карточки, у «Тамбова» был удалён один игрок.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что действия фанатов «Зенита» привели к остановке футбольного матча. Болельщики оголили свои торсы после гола игрока «сине-бело-голубых». Фанаты «Ахмата» возмутились такими действиями и начали потасовку. Последние побежали к гостевой трибуне. Главный арбитр остановил игру. Однако инцидент был быстро исчерпан, как только фанаты «Зенита» надели футболки.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях