Футболисты «Локомотива» согласились на снижение зарплат из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/6e9de6ee-7b20-11ea-b88a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство московского футбольного клуба «Локомотив» договорилось с игроками о снижении заработной платы на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил главный тренер команды Юрий Сёмин.

На какой срок и в каком объёме сокращены выплаты спортсменам, он уточнять не стал.

Игроки согласились на снижение зарплаты, я в этом и не сомневался, — приводит слова Сёмина ТАСС.

Ранее о снижении зарплат с игроками договорились московские «Спартак», ЦСКА и «Динамо», петербургский «Зенит», самарские «Крылья Советов», а также «Уфа». Футбольный клуб «Тамбов» принял решение сократить зарплату руководству клуба.

Сезон Российской премьер-лиги был приостановлен 17 марта. На данный момент спортивные мораторий на спортивные соревнования в стране действует до 31 мая. В чемпионате России на были сыграны 22 тура из 30 запланированных.

Ранее футбольный клуб «Зенит» сообщил, что Андрей Аршавин вышел на работу курьером. Как писал NEWS.ru, он доставляет продукты пожилым и маломобильным болельщикам клуба.