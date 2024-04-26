Футболисты клуба РПЛ массово отравились перед матчем Тренер Морено: 14 футболистов «Сочи» отравились перед матчем с «Ахматом»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед гостевым матчем с клубом «Ахмат» из Грозного отравились 14 футболистов «Сочи» и пять человек из персонала, заявил телеканалу «Матч ТВ» главный тренер команды Роберт Морено. По его словам, из-за инцидента встреча была перенесена на несколько часов.

После обеда нескольким игрокам нездоровилось. Кого‑то подташнивало, у кого‑то была диарея. Сначала было всего два игрока, которым нездоровилось, но со временем их становилось больше, в итоге получилось 14 игроков и пять человек из персонала, — уточнил тренер.

Как признался Морено, несмотря на потери среди футболистов команду «заставили играть» и не стали откладывать матч на другой день. Главному тренеру пришлось выбирать игроков, которые меньше всего пострадали в результате инцидента. Игра завершилась минимальной победой клуба из Грозного со счетом 1:0.

Ранее в ходе домашнего матча 32-го тура чемпионата Испании, состоявшегося на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, «Реал» выиграл у «Барселоны» со счетом 3:2. Команды в этом сезоне встретились в третий раз. Мячи в ворота соперников забили Винисиус (18-я минута, с пенальти), Лукас Васкес (73) и Джуд Беллингем (90+1). У проигравших голами отличились Андреас Кристенсен (6) и Фермин Лопес (69).