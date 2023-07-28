Футболисты из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами в России Митрофанов: статус легионеров для игроков из стран БРИКС может быть отменен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Статус легионеров для игроков из стран БРИКС может быть отменен, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. При этом он отметил, что лимит легионеров определяется Министерством спорта, а не РФС, передает «Матч ТВ».

Вчера как раз в кулуарах мне один из ваших коллег задавал вопрос, что некое соглашение будет подписано в рамках БРИКС. Тогда — да, представители этих стран не будут считаться легионерами России, — сказал Митрофанов.

Он напомнил, что есть особые случаи, когда РФ заключает определенные соглашения по свободе передвижения спортсменов. По его словам, такой порядок сейчас существует в рамках ЕАЭС: в рамках него спортсмены из Белоруссии не считаются легионерами.

Сейчас в Российской премьер-лиге не считаются легионерами представители Казахстана, Армении и Белоруссии.

В мае Международная федерация футбола продлила разрешение легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами. Разрешение будет действовать до 30 июня 2024 года при условии, что клубы должны были быть проинформированы о таком решении до 1 июля 2023 года. Отмечалось, что правило не будет применяться к договорам, подписанным или продленным после 7 марта 2022 года.