Игроки итальянского футбольного клуба «Пескара» вышли на матч 28-го тура Серии B против «Беневенто» в масках для защиты от коронавируса.
Беспокоясь о здоровье наших игроков и соперников, мы вышли в игру в защитных масках. Мы снимем их только в том случае, если рефери попросит нас это сделать, — говорится в заявлении клуба.
Ранее стало известно, что у трёх игроков и одного сотрудника итальянского футбольного клуба «Пьянезе», который выступает в Серии С, обнаружен коронавирус, писал NEWS.ru. Позже клуб сообщил, что один из футболистов выздоровел.
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