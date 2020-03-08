https://static.news.ru/photo/65638500-61e6-11ea-bed8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pescara Calcio/facebook.com

Игроки итальянского футбольного клуба «Пескара» вышли на матч 28-го тура Серии B против «Беневенто» в масках для защиты от коронавируса.

Беспокоясь о здоровье наших игроков и соперников, мы вышли в игру в защитных масках. Мы снимем их только в том случае, если рефери попросит нас это сделать, — говорится в заявлении клуба.

Ранее стало известно, что у трёх игроков и одного сотрудника итальянского футбольного клуба «Пьянезе», который выступает в Серии С, обнаружен коронавирус, писал NEWS.ru. Позже клуб сообщил, что один из футболистов выздоровел.