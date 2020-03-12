Футбольный и баскетбольной клубы «Реал» (Испания) помещены на карантин из-за коронавируса, в организме одного из баскетболистов выявлено наличие COVID-19.
Как сообщает пресс-служба «королевского клуба», обе команды проводят занятия в общем тренировочном центре.
Таким образом, футбольная команда не сыграет в чемпионате Испании и в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити».
Ранее на карантин был помещён португальский форвард Криштиану Роналду, так как у его партнёра по клубу «Ювентус» Даниэле Ругани был обнаружен коронавирус, писал NEWS.ru.
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