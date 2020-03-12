https://static.news.ru/photo/c2c0faa8-646a-11ea-9fd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: RealMadrid/facebook.com

Футбольный и баскетбольной клубы «Реал» (Испания) помещены на карантин из-за коронавируса, в организме одного из баскетболистов выявлено наличие COVID-19.

Как сообщает пресс-служба «королевского клуба», обе команды проводят занятия в общем тренировочном центре.

Таким образом, футбольная команда не сыграет в чемпионате Испании и в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити».

Ранее на карантин был помещён португальский форвард Криштиану Роналду, так как у его партнёра по клубу «Ювентус» Даниэле Ругани был обнаружен коронавирус, писал NEWS.ru.