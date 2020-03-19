https://static.news.ru/photo/f681ecfe-69a0-11ea-96f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: fckhimki.com

Генеральный директор клуба Футбольной национальной лиги «Химки» Василий Иванов сообщил, что команда проводит тренировки в штатном режиме, готовясь к возобновлению чемпионата.

18 марта команда провела тренировку на «Родине». Дальше — будем следить за ситуацией и ждать рекомендаций от Российского футбольного союза, — сказал Иванов корреспонденту NEWS.ru.

Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса.

Руководитель футбольного клуба «Арсенал» (Тула) Гурам Аджоев прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза оштрафовать команду на 50 тысяч рублей за появление баннера с надписью про космонавта Валентину Терешкову в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина» (0:1), ранее писал NEWS.ru.