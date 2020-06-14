Футболисты «Динамо» разгромили московский «Спартак»

https://static.news.ru/photo/2784d9b4-ae58-11ea-b324-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcdin.com/

Московский футбольный клуб «Динамо» обыграл столичный «Спартак» со счётом 4:1 в контрольном матче в рамках подготовки к возобновлению сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе «Динамо» голы забили Сергей Паршивлюк, Кирилл Панченко, дубль оформил Клинтон Н'Жи, сообщил главный тренер команды Кирилл Новиков на своей странице в Instagram. У «Спартака» отличился нападающий Джордан Ларссон.

Матч прошёл в закрытом режиме на стадионе «Спартака».

В этот же день московский футбольный клуб «Локомотив» в товарищеском матче обыграл «Тамбов» со счётом 1:0.

Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля. Болельщики смогут заполнить трибуны на 10%, писал NEWS.ru.