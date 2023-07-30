Футболисты ЦСКА победили «Ахмат» в матче РПЛ с пятью пенальти

Футболисты московского ЦСКА оказались сильнее грозненского «Ахмата» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счетом 3:2, все голы были забиты с пенальти.

У хозяев поля дважды отличился нападающий Мохамед Конате (27-я, 45+11-я минуты), у гостей хет-трик на свой счет записал форвард Федор Чалов (13-я, 45-я и 79-я минуты).

Уже на 12-й минуте судья Безбородов показал красную карточку защитнику «Ахмата» Марату Быстрову, а в добавленное ко второму тайму время — его одноклубнику Андрею Семенову. На седьмой добавленной к первому тайму минуте арбитр назначил пенальти в ворота армейцев, удар с 11-метровой отметки отразил Игорь Акинфеев. Безбородов прибег к помощи видеоассистента рефери (VAR), после чего показал красную карточку защитнику москвичей Милану Гайичу.

В матче «Ахмат» — ЦСКА был повторен рекорд чемпионатов России по количеству пенальти. До этого пять 11-метровых назначал судья Валентин Иванов в 1999 году по ходу матча «Ротор» — «Черноморец» (5:2).

Во втором туре остался не сыгранным матч «Спартак» — «Балтика». Пока с 6 очками единолично лидирует «Краснодар». ЦСКА после победы в Грозном с тремя очками переместился на 8-место, «Ахмат», проигравший оба стартовых матча чемпионата, занимает 14-е место. В следующем туре 5 августа ЦСКА принимает столичный «Локомотив», а «Ахмат» на следующий день сыграет на выезде с «Сочи».

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что статус легионеров для игроков из стран БРИКС может быть отменен. При этом он отметил, что лимит легионеров определяется Министерством спорта, а не РФС. Сейчас в Российской премьер-лиге не считаются легионерами представители Казахстана, Армении и Белоруссии.