Футболисты «Челси» отказались от снижения зарплаты на 30%

Игроки английского футбольного клуба «Челси» отказались от понижения заработной платы на 30%.
Руководство «Челси» предложило футболистам урезать заработную плату на 30% из-за проблем с финансированием на фоне пандемии коронавируса. Игроки готовы пойти максимум на 10% понижения зарплаты, сообщает The Telegraph.
Отмечается, что переговоры с футболистами ведёт директор английского клуба Марина Грановская. По всей вероятности, в ближайшее время стороны придут к компромиссу.
Ранее сообщалось, что испанский футбольный клуб «Барселона» и английский «Челси» могут обменяться футболистами во время летнего трансферного окна из-за финансовых трудностей на фоне пандемии коронавируса. Команды обдумывают обмен полузащитников Филиппе Коутиньо и Н’Голо Канте, стоимость которых составляет примерно €70 млн, писал NEWS.ru.
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