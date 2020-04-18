Футболисты «Челси» отказались от снижения зарплаты на 30%

https://static.news.ru/photo/6f7dfb12-8156-11ea-9821-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chelsea Football Club/facebook.com

Игроки английского футбольного клуба «Челси» отказались от понижения заработной платы на 30%.

Руководство «Челси» предложило футболистам урезать заработную плату на 30% из-за проблем с финансированием на фоне пандемии коронавируса. Игроки готовы пойти максимум на 10% понижения зарплаты, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что переговоры с футболистами ведёт директор английского клуба Марина Грановская. По всей вероятности, в ближайшее время стороны придут к компромиссу.

Ранее сообщалось, что испанский футбольный клуб «Барселона» и английский «Челси» могут обменяться футболистами во время летнего трансферного окна из-за финансовых трудностей на фоне пандемии коронавируса. Команды обдумывают обмен полузащитников Филиппе Коутиньо и Н’Голо Канте, стоимость которых составляет примерно €70 млн, писал NEWS.ru.